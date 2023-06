Die GEL Express Logistik GmbH mietet ca. 4.150 m² Hallenfläche und ca. 1.000 m² Bürofläche im hessischen Main-Kinzig-Kreis an. Der verkehrsgünstig an die BAB 66 angebundene Standort befindet sich auf dem Areal des früheren Militärflugplatzes Zum Fliegerhorst 1304 in Erlensee. Der Mietvertrag wurde durch die Immobilienmakler der Immolox GmbH vermittelt.

[…]