Geis weiht zweites Logistikzentrum Gochsheim ein

Die Geis Gruppe hat am 15. September das zweite Gebäude ihres Logistik- und Technologiezentrums in Gochsheim bei Schweinfurt feierlich eingeweiht. In den 20.000 m² großen Neubau investierte Geis rund 18 Millionen Euro. Vor Ort sind bereits mehr als 200 neue Arbeitsplätze entstanden. Künftig wird diese Zahl nochmals deutlich steigen, da Geis in Gochsheim bereits ein weiteres Logistikgebäude plant.

