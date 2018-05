Geis weiht Logistikzentrum Gochsheim ein

Logistik- und Technologiezentrum Gochsheim

© Geis Gruppe

Die Geis Gruppe hat am 16. Mai ihr neues Logistik- und Technologiezentrum in Gochsheim bei Schweinfurt eingeweiht. Rund neun Millionen Euro investierte Geis in den 15.000 m² großen Neubau. Mehr als 100 neue Arbeitsplätze sind bereits entstanden. Diese Zahl wird künftig weiter aufgestockt, da Geis vor Ort zwei weitere Bauabschnitte plant.

