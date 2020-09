Geiger FM managt die Ulmer Sedelhöfe

Die Ulmer Sedelhöfe werden künftig von Geiger FM gemanagt. Die Aachener Grundvermögen hat für das gemischt genutzte Quartier in der Sedelhofgasse 17-21 ein entsprechendes Mandat vergeben. Der FM-Dienstleister wird das Objektmanagement und die technischen und infrastrukturellen Dienste verantworten.

Die neu errichteten Sedelhöfe sind auf einer Grundstücksfläche von rund 10.400 m² am Hauptbahnhof entstanden und verfügen über 18.000 m² Einzelhandels-, 7.500 m² Büro- und Praxis-, 1.500 m² Gastronomie- und 6.500 m² Wohnfläche (112 Wohnungen) sowie 700 Stellplätze. Projektentwickler war DC Developments, die das Investitionsvolumen mit ca. 200 Mio. angaben und das Großprojekt in 2016 an den Endinvestor verkauften [wir berichteten].