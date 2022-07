Die Gehring Group GmbH hat rd. 2.200 m² Lagerfläche auf dem Areal des „Gewerbepark Schalke“ in Gelsenkirchen angemietet. Das auf Archivlogistik spezialisierte Unternehmen hat das Objekt an der Hochkampstraße 68/ Uechtingstraße 19/ Wiesmannstraße 46-62 bereits bezogen. Eigentümer des Gewerbeparks ist eine deutschlandweit tätige Immobiliengesellschaft mit Sitz in München, die Cubion Immobilien AG war vermittelnd tätig.

