GEHO-West legt Grundstein für „Z Ost“

Jetzt geht es naturgemäß nur noch aufwärts. Mit Errichtung der Bodenplatte hat das Wohnbauprojekt Z Ost in Laim feierlich den Grundstein für rund 130 Mietwohnungen gelegt. Als Vertreter des Bauherrn betonte Richard Rüdt, Geschäftsführer GEHO-West GmbH, die Leitidee des für Mietwohnungen neuartigen Konzepts, in dem durch entsprechende bauliche und inhaltliche Planungen ein Zuhause für Menschen entstehen soll, das gemeinschaftliches Miteinander, innovative Mobilität und ein Wohnen in allen Lebensphasen nach dem Co-Prinzip unterstützt.

.