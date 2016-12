Gegenbauer übernimmt Mehrheit an RGM

Die Gegenbauer Holding übernimmt rückwirkend zum 01. Januar 90% der Anteile an der RGM Holding, die künftig unter dem Dach der Unternehmensgruppe Gegenbauer fortgeführt wird. Parallel zum Kauf wechselt der Geschäftsführende Gesellschafter der RGM, Fritz-Klaus Lange, der weiterhin 10% an RGM hält, in den Vorstand des Berliner FM-Dienstleisters. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben beide Partner Stillschweigen vereinbart.

„Beide Unternehmen ergänzen sich sowohl von der regionalen Abdeckung als auch von den Dienstleistungsschwerpunkten her ideal“ fasst Christian Lewandowski, Vorsitzender des Vorstands von Gegenbauer zusammen. Während die RGM ihren Schwerpunkt traditionell auf die technischen FM-Dienstl...

[…]