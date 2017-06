Neuer Mieter im Lindley-Carrée in der City Süd. Auf Vermittlung der im Auftrag von Hochtief Projektentwicklung handelnden Angermann Real Estate Advisory AG hat die Unternehmensgruppe Gegenbauer ca. 690 m² Bürofläche in der Sachsenstraße 6-8 in Hamburg angemietet. Der Einzug in das Green Building der Deka Immobilien soll im September 2017 erfolgen.

