DIC Asset steigert FFO um rund 40 % auf 68,5 Mio. Euro

Die DIC Asset AG hat ihren Wachstumspfad in den ersten neun Monaten 2019 weiter fortgeführt. Die Assets under Management zum 30. September betrugen erstmals 7,3 Mrd. Euro (31.12.2018: 5,6 Mrd. Euro). Davon entfallen 1,8 Mrd. Euro auf das Commercial Portfolio (31.12.2018: 1,7 Mrd. Euro) und 5,5 Mrd. Euro auf das Institutional Business (31.12.2018: 3,9 Mrd. Euro).

.

Die Funds from Operations (FFO) stiegen um rund 40 % auf 68,5 Mio. Euro (9M 2018: 49,0 Mio. Euro), was insbesondere auf die stark gewachsenen Erträge aus dem Immobilienmanagement sowie das sehr gute Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ohne Projektentwicklungen und Verkäufe zurückzuführen ist, die den akquisitionsbedingten Anstieg der operativen Kosten überkompensieren konnten. Damit wurde nach neun Monaten der Jahres-FFO 2018 in Höhe von 68,0 Mio. Euro bereits übertroffen. Der Konzernüberschuss stieg aufgrund der gestiegenen Immobilienmanagementerträge und des verbesserten Ergebnisses aus assoziierten Unternehmen um 18,0 % auf 40,0 Mio. Euro (9M 2018: 33,9 Mio. Euro).



„Das starke Wachstum unserer Ergebniszahlen nach neun Monaten bestätigt unsere GEG-Akquisitionsentscheidung, durch die wir die zukünftigen Ertragsströme der DIC Asset auf ein neues Niveau gehoben haben. Neben unseren Mieteinnahmen aus dem Bestandsportfolio zahlt sich das erfolgreiche Zusammenspiel von Development-Aktivitäten, Asset- und Property-Management und einem starken Transaktionsgeschäft in unserem Institutional Business aus. Erstmals belegen wir auch den vollständigen Wertbeitrag des Geschäftsbereichs Institutional Business zum NAV“, kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges.



Rekord-Transaktionsvolumen und erfolgreiche Vermietungsaktivitäten

Das aktuell beurkundete Akquisitionsvolumen seit Jahresbeginn beträgt 1,1 Mrd. Euro, wovon 914 Mio. Euro auf das Institutional Business und 216 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio entfallen. Die Transaktionsteams beurkundeten zudem Verkäufe in Höhe von 58 Mio. Euro aus dem Bestandsportfolio und 73 Mio. Euro aus den Spezialfonds. Insgesamt wurde so ein Transaktionsvolumen von rund 1,3 Mrd. Euro erzielt, mit dem der Rekordwert des Gesamtjahres 2018 bereits zu diesem Zeitpunkt übertroffen wurde.



Die Vermietungsleistung am 30. September 2019 stieg auf 18,0 Mio. Euro (30. September 2018: 16,8 Mio. Euro). Die durchschnittliche Quadratmetermiete der Vertragsabschlüsse stieg deutlich um rund 22 % von 9,82 Euro auf 12,02 Euro.



Deutliche Qualitätssteigerung im Commercial Portfolio

Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 75,6 Mio. Euro über dem Vorjahr (9M 2018: 75,2 Mio. Euro). Die annualisierten Mieteinnahmen im Commercial Portfolio stiegen auf 103,0 Mio. Euro (30. September 2018: 97,9 Mio. Euro). Like-for-like wuchsen die annualisierten Mieteinnahmen im selben Zeitraum um 1,7 % auf 93,9 Mio. Euro (30. September 2018: 92,3 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote am 30. September 2019 sank im Jahresvergleich um 110 Bp auf 7,3 % (30. September 2018: 8,4 %). Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) erhöhte sich deutlich von 5,1 auf 6,2 Jahre.



Institutional Business mit deutlichem Wachstum

Die Erträge aus dem Immobilienmanagement konnten um 69,1 % auf 38,9 Mio. Euro gesteigert werden (9M 2018: 23,0 Mio. Euro), wobei 14,2 Mio. Euro auf Fees für das Asset- und Property-Management und das Development entfielen (9M 2018: 8,7 Mio. Euro) und 24,7 Mio. Euro auf Transaktions- und Performance-Fees (9M 2018: 14,3 Mio. Euro). Die Erträge aus assoziierten Unternehmen durch Co-Investments beliefen sich auf 4,8 Mio. Euro (9M 2018: 1,4 Mio. Euro).



Wert des Institutional Business erstmals vollständig im NAV reflektiert

Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) zum Bilanzstichtag lag bei 1.181,5 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 1.085,8 Mio. Euro), bzw. 16,36 Euro je Aktie (31. Dezember 2018: 15,40 Euro). Der Anstieg resultiert insbesondere aus dem Ergebniswachstum und den Neuzugängen im Bestandsportfolio bei gleichzeitiger Rückführung von Schulden. Diese stark auf das Bestandsportfolio fokussierte Kennzahl berücksichtigt jedoch nur in geringem Maße die Werthaltigkeit des cashflow-starken Geschäftsbereichs Institutional Business. Bei Verwendung von am Markt beobachteten EV/EBITDA-Multiples von 10,6 (u.a. aus dem Erwerb der GEG [wir berichteten]) bis 13,0 ermittelt sich ein zusätzlicher Wert je Aktie aus diesem Segment in der Spanne von 6,61 bis 8,11 Euro. Unter Berücksichtigung des bereits aktivierten Goodwills aus der Akquisition der GEG ergibt sich am Bilanzstichtag ein angepasster NAV über alle Segmente von 20,71 bis 22,21 Euro je Aktie. Die bilanzielle Eigenkapitalquote zum 30. September 2019 lag bei 35,8 % (31. Dezember 2018: 36,0 %), der Loan-to-Value (exklusive Warehousing) bei 50,4 % (31. Dezember 2018: 53,1 %).



Prognose 2019 erneut angehoben

Aufgrund des guten Geschäftsverlaufs und nach der erfolgreichen Integration der GEG rechnet die DIC Asset AG bedingt durch geringere immobilienbezogene Kosten, einem besseren Zinsergebnis, höhere Einnahmen aus dem Geschäftsbereich Institutional Business sowie dem späteren Besitz-, Nutzen und Lastenübergang von geplanten Immobilienverkäufen im vierten Quartal mit höheren Funds from Operations. Die bisherige Prognose für die FFO von 88 bis 90 Mio. Euro wird daher auf rund 95 Mio. Euro erhöht. Die Bruttomieteinnahmen des Bestandsportfolios (Commercial Portfolio) werden mit rund 100 Mio. Euro (bisher 98 bis 100 Mio. Euro) angesetzt und für das Ankaufsvolumen rechnet die DIC Asset im Geschäftsjahr 2019 mit rund 1,3 Mrd. Euro über alle Segmente. Das segmentübergreifende Verkaufsvolumen soll 200 bis 230 Mio. Euro erreichen.