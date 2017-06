GEG vermietet 2.200 m² im Münchner Sapporobogen an Tado

Die GEG German Estate Group AG hat jetzt rund 2.200 m² im Münchner Bürogebäude Sapporobogen an das Münchner Start-up-Unternehmen Tado GmbH vermietet. Der Vormieter dieser Flächen war die Münchner Niederlassung der Toyota Boshoku Europe N.V. ado wird die Flächen zum 1. Juni 2017 beziehen und dorthin sein Headquarter Deutschland verlagern, das bislang in der Lindwurmstraße in München untergebracht war. Insgesamt wird tado dort 130 Arbeitsplätze unterhalten. CBRE war bei der Anmietung beratend tätig.

.

Der Sapporobogen 6-8 im Münchener Norden ist durch diese Transaktion wieder voll vermietet. Das Objekt mit insgesamt ca. 24.000 m² an Büroflächen (einschließlich der ebenfalls vermieteten Lagerflächen: ca. 26.000 m²) bietet Platz für rund 1.000 Arbeitsplätze und ist direkt neben dem Olympiagelände gelegen. Die nahe Autobahn bietet eine gute Verkehrsanbindung und die Münchner Innenstadt ist in circa zehn Minuten zu erreichen.



Die GEG hatte das Objekt im Herbst 2015 erworben, das Objekt-Management optimiert und mit einem professionellen Marketing schnell Vollvermietung erreicht. Neben Tado teilen sich sieben weitere renommierte Mieter wie die Münchner Stadtwerke, mehrere Anwaltskanzleien oder die 1&1 Internet AG, die Flächen.