GEG konkretisiert Planungen für Riverpark Tower in Frankfurt

Die GEG German Estate Group AG hat jetzt die Projektentwicklung Riverpark Tower präzisiert und die nächsten Entscheidungen zur Realisierung getroffen. So wird Stararchitekt Ole Scheeren neben dem Gesamtdesign des Towers auch den Innenbereich leitend gestalten. Dazu zählen sowohl der Lobby-Bereich als auch die bis zu 120 Premium Eigentumswohnungen. Flexible modulare Grundrisse ermöglichen dabei Wohnungsgrößen zwischen 60 m² und 700 m². Wie bekannt, zählt zu diesem Ensemble auch ein von Jo Franzke entworfenes Gebäude, in dem die GEG auf freiwilliger Basis rund 35 von der Stadt Frankfurt geförderte Wohnungen errichtet.

JLL (ehemals Jones Lang LaSalle) GEG German Estate Group Frankfurt am Main

Als Vertriebspartner ist ein Expertenteam von Ballwanz und JLL mandatiert. Vermarktungsstart ist ab Herbst 2018. Zu den technischen Highlights zählt ein innovatives vollautomatisiertes Parksystem, das in Kombination mit einer Mobility-Lobby allen modernen Fortbewegungsmöglichkeiten von E-Bikes bis zu E-Cars gerecht wird. Die ersten fünf Geschoße des Riverpark Towers werden mit einem Boarding House mit rund 100 Appartements belegt, dessen Interior Design die bekannte Frankfurter Innenarchitektin Oana Rosen mitgestalten wird.



Die GEG hatte im September 2017 die Projektentwicklung Riverpark Tower angekündigt: Sie wird den Union lnvestment Unternehmenssitz in Frankfurt in der Wiesenhüttenstraße 10 komplett erneuern und als außergewöhnlichen Landmark-Wohnturm (Höhe: knapp 95m) mit Premium-Eigentumswohnungen sowie einem Boardinghouse neu positionieren. Mit einer offenen und schwebenden Architektur realisiert der Architekt Ole Scheeren (47) hiermit sein erstes Projekt in Deutschland. Der Riverpark Tower zählt 23 Obergeschosse; das Boardinghouse in den ersten fünf Obergeschossen umfasst rund 100 Appartements, die weiteren 17 Obergeschosse belegen maximal 120 Premium Eigentumswohnungen. Baubeginn ist im Frühjahr 2019.



In unmittelbarer Nachbarschaft zum Riverpark Tower entsteht mit den Riverpark Suites direkt am Main ein von dem renommierten Frankfurter Architekten Jo. Franzke geplantes Gebäudeensemble, das im Mix hochwertige Eigentumswohnungen und Wohnungen für geförderten Wohnungsbau direkt am Mainufer ergänzt. Das Gebäudeensemble der Riverpark Suites verfügt mit einem Baukörper über sechs Obergeschosse mit 22 Eigentumswohnungen, sowie mit einem weiteren Baukörper über sieben Obergeschosse mit rund 35 von der Stadt Frankfurt geförderten Mietwohnungen.



Für das gesamte Ensemble sind lichte Raumhöhen von rund drei Metern vorgesehen. Auf einem Grundstück mit 4.100 m² Grundfläche und rund 230 Tiefgaragenstellplätzen entstehen so 33.000 m² an Mietflächen. Die Gebäude werden mit hochwertigen Materialen und einer App-basierten Smart-Home Technik ausgestattet. Für das Projekt ist ein hoher Nachhaltigkeitsstandard angestrebt. Die einzigartige Lage in erster Reihe am Main garantiert den Bewohnern sowohl 360°-Ausblicke als auch exzellente Erreichbarkeit in der Frankfurter City. Das Ensemble soll im ersten Halbjahr 2021 bezugsfertig werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird über 230 Mio. Euro betragen.