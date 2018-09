GEG kauft Frankfurter Garden Tower von CCP IV für 275 Mio.

Garden Tower

© Achim Reissner/GEG

Die GEG German Estate Group AG hat den nächsten Mega-Deal in der Mainmetropole realisiert: Das Investmentunternehmen hat von einem von Tristan Capital Partners beratenen und gemanagten Fonds, dem Curzon Capital Partners IV (CCP IV), den Garden Tower im Zentrum des Frankfurter Bankenviertels für 275 Mio. Euro übernommen. Tristan hatte vor drei Jahren rund 175 Mio. Euro bezahlt [wir berichteten], in der Folge aber umfangreiche Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, um die Mieterstruktur zu verbessern. “Der Garden Tower stellt sich nach erfolgreicher Implementierung des Tristan Business Plans als eines der attraktivsten Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel dar. Das Gebäude beherbergt wertvolle Ausstattungsmerkmale, eine diversifizierte Mieterstruktur geprägt von erstklassiger Bonität, einschließlich der deutschen Hauptverwaltung von Societé Generale sowie dem internationalen Versicherungsunternehmen AIG, sowie einer LEED Gold Zertifizierung“, so Jean-Philippe Blangy, Head of Asset Management bei Tristan Capital Partners.

.

Der Garden Tower besteht aus zwei Bürotürmen und befindet sich in der Neuen Mainzer Straße 46-50 (Ecke Neue Schlesingergasse). Die etwa 27.500 m² vermietbaren Büroflächen (mit 111 Tiefgaragenplätzen) verfügen über eine diversifizierte Mieterstruktur mit Firmen erster Bonität. Die drei Hauptmieter von insgesamt 13 Mietern sind die Société Générale (31%), die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland (14%) sowie der Co-Working Anbieter Tribes (10%), der Ende letzten Jahres hinzukam und die Vermietungsquote des ehemaligen Helaba-Towers auf 95 Prozent anhob. Mit dem im Bau befindlichen Development Global Tower [wir berichteten] und dem Ende 2017 für 280 Mio. Euro erworbenen Japan Center [wir berichteten] ist die GEG im Zentrum des Frankfurter Bankenviertels nun mit drei markanten Top-Objekten (Gesamtinvestitionsvolumen über 850 Mio. Euro) präsent.



„Der Garden Tower ergänzt unsere Investitionsstrategie bei Frankfurter Hochhäusern in Bestlage. Diese Investition unterstreicht, dass wir mit dem Garden Tower neben Japan Center und dem Development Global Tower nachhaltig von der Entwicklung der Mikrolage im Zentrum des CBD überzeugt sind“, so GEG-Chef Ulrich Höller. Neben den Landmark-Gebäuden gehören zudem noch die Projekte MainTor, Riverpark Tower, IBC Campus sowie die Villa Kennedy zum GEG-Bestand in der Mainmetropole.



Bei der Transaktion waren Ashurst sowie Drees & Sommer für den Käufer sowie Greenberg Traurig und PWC für den Verkäufer beratend tätig. Barings Real Estate fungierte als Operating Partner für Tristan. CBRE war von den Verkäufern mit der Vermarktung der Liegenschaft betraut worden.