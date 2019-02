GEG investiert 140 Mio. in Düsseldorf und Mainz

Die GEG German Estate Group AG hat jetzt zwei neue Objekte erworben: Für ihren Manage-to-Core-Fonds „GEG Deutschland Value I“ die Düsseldorfer Büroimmobilie Karl-Arnold-Platz 1 (KAP1) von der Bayerischen Versorgungskammer. Für den Fonds „GEG Public Infrastructure I“ die am Mainzer Rheinufer gelegene Büroimmobilie Rheinstrasse 2, die zu 100 % von der Deutschen Bahn genutzt wird. Bisherige Eigentümer war der Fondsmanager KGAL. Der Gesamtkaufpreis liegt bei rund 140 Mio. Euro.

