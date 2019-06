GEG erwirbt Frankfurter Palazzo Fiorentino für 50 Mio.

Die GEG German Estate Group AG kauft weiter fleißig ein. Nach dem Augsburger „Helio“ vor wenigen Tagen und dem „Pressehaus am Alex“, für das das Unternehmen 365 Mio. Euro auf den Tisch legte, sicherte sich das Unternehmen nun die nächste Top-Immobilie: Das „Palazzo Fiorentino“ in Frankfurt-Sachsenhausen mit knapp 11.000 m² Büromietflächen und 102 Tiefgaragenplätzen. Verkäufer ist BMO Real Estate Partners. Das Gesamtinvestitionsvolumen resultiert aus einem Bieterwettbewerb und liegt bei rund 50 Mio. Euro. Die GEG hat das Objekt für den Manage-to-Core-Fonds „GEG Deutschland Value I“ erworben. Die Büroräume des Objekts sind zu 100 Prozent an das Bankhaus Metzler vermietet, allerdings nur noch bis 2020, dann bezieht der Mieter einen neuen Standort in der Darmstädter Landstraße [wir berichteten].

