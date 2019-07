Nach Palazzo Fiorentino: GEG akquiriert Fashion Mall Munich

Erst am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass die GEG German Estate Group AG das Bürogebäude „Palazzo Fiorentino“ in Frankfurt akquiriert hat [wir berichteten]. Nun hat das Unternehmen in einer anderen Metropole zugeschlagen und im Rahmen einer Off-Market-Transaktion in der Münchner Parkstadt Schwabing beide Bauteile der „Fashion Mall Munich“ erworben. Das vollvermietete Objekt verfügt sowohl über rund 17.000 m² Gesamtmietfläche als auch über rund 340 Parkplätze. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Transaktion liegt bei rund 90 Mio. Euro.

.