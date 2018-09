Singapurs Staatsfonds GIC will nicht nur Berlin, sondern auch Frankfurt

Börsencenter

Singapurs Staatsfonds GIC (Government of Singapore Investment Corporation) verstärkt sein Engagement in Deutschland weiter. Dieses Mal liegt der Fokus auf dem deutschen Finanzplatz. Die Asiaten haben die GEG German Estate Group mandatiert, um ein Value-Add-Immobilienportfolio aufzubauen und zu managen. Erst im März hatte GIC mit Caleus Capital Investors ein gemeinsames Investmentvehikel aufgelegt, um ein Value-Add-Büroportfolio in der Hauptstadt aufzubauen [Staatsfonds GIC kooperiert mit Caleus].

Während die Berliner aber bis dato - zumindest öffentlich - noch keine Transaktion verzeichnen konnten, liefert GEG mit dem im Bankenviertel gelegenen Börsencenter direkt die erste Immobilie für den Fonds. Das sechsgeschossige Bürogebäude „Börsencenter“ in der Schillerstraße 19-25 verfügt über eine Mietfläche von 8.600 m². Die Immobilie soll in den nächsten Monaten weiter modernisiert und am Markt repositioniert werden, um eine attraktive Wertsteigerung zu realisieren. Verkäufer des leerstehenden historischen Bürogebäudes ist der von Catalyst Capital betreute Fonds Catalyst Capital European Property Fund II (CEPFII) [wir berichteten]. Der Asset Manager hatte das Objekt im Jahr 2016 im Rahmen einer Portfoliotransaktion erworben und Planungsrecht für das Repositionierungskonzept geschaffen, mit Rückbaumaßnahmen begonnen und die Vermarktung der Immobilie unter dem Namen „Centric“ gestartet.