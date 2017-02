Geesthacht: Alstertreu Immobiliengesellschaft erwirbt Industriegelände mit 80.000 m²

Die Alstertreu Immobiliengesellschaft hat einen Gewerbe- und Industriepark in Geesthacht erworben. Der Gewerbepark vor den Toren Hamburgs bietet eine Gesamtnutzfläche von derzeit rund 18.050 m² mit verschiedenen Lager-, Produktions- und Büroflächen. Auf dem Industriegrundstück von insgesamt ca. 80.000 m² stehen noch weitere große Freiflächen zur Anmietung und Projektierung zur Verfügung. Die Alstertreu Immobiliengesellschaft reagiert damit auf die zunehmende Flächenknappheit in und um Hamburg und bietet kurzfristig lieferbare Freiflächen von ca. 2.500 m² - 30.000 m² für Gewerbe- und Industrieunternehmen an. Verkäufer ist eine Privatperson. Engel & Völkers Commercial Hamburg war beratend und vermittelnd tätig.



