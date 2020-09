Gedämpfter Ausblick für europäische Immobilienmärkte

Laut einer aktuellen Umfrage des weltweit tätigen Immobilienmaklernetzwerks Remax unter 2.100 Maklern aus 27 europäischen Ländern hat die Coronavirus-Pandemie weitreichende Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Covid-19 hat europaweit zu einem Verlust an Zuversicht geführt: Es herrscht Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession und die Arbeitslosenzahlen steigen.

.

„Nach allgemeiner Erwartung werden sich die meisten europäischen Länder nicht bis Jahresende erholen. Andererseits ist die aktuelle Situation kein typischer Wirtschaftsabschwung. Der Immobilienmarkt hat mehrfach bewiesen, dass er krisenresistent ist, und die Immobilie wird – so wie bisher – auch in Zukunft eine gute und langfristige Investition sein“, so Kurt Friedl, CEO und Gesellschafter von Remax Germany.



Der Wohnimmobilienmarkt in Europa scheint mit einem erwarteten Preisrückgang von bis zu 10 Prozent widerstandsfähiger zu sein als der gewerbliche Sektor. Die Umfrageergebnisse sehen letzteren Sektor wenig optimistisch: Lockdowns, Tourismuskollaps und die starke Zunahme von Home-Office haben den gewerblichen Bereich deutlich härter getroffen. Die befragten Makler prognostizieren 20 Prozent weniger Transaktionen und einen Preisrückgang von 10 bis 20 Prozent bei Kauf und Miete.



„Es ist zu früh, um vorherzusagen, wann die Immobilienmärkte zum Vor-Covid-19-Niveau zurückkehren werden, insbesondere, weil die Situation in jedem Land unterschiedlich ist. Dennoch: Auch wenn die Preise möglicherweise sinken – Immobilien werden weiterhin eine sichere Anlage mit einer guten Rendite bleiben“, sagt Friedl.



Prognose: Anzahl der Kauf- und Mietvertragsabschlüsse

• Die Zahl der Abschlüsse wird gleich bleiben: Jeweils knapp über zwei Fünftel (45,8 Prozent) der in Deutschland befragten Remax-Makler stimmen der Aussage zu bzw. lehnen sie ab (Rest: Keine Meinung)

• Die Abschlüsse werden zurückgehen, weil keine Besichtigungen möglich sind: Knapp über vier Fünftel (83,3 Prozent) lehnen die Aussage ab, 4,2 Prozent stimmen der Aussage zu

• Die Abschlüsse werden zurückgehen, weil die Finanzierung aus eigenen Mitteln geringer ist: Knapp über drei Fünftel (62,5 Prozent) lehnen die Aussage ab, 25,0 Prozent stimmen ihr zu

• Die Abschlüsse werden zurückgehen, weil die Finanzierung über Kredite / Fremdmittel schwieriger ist: Ebenfalls knapp über drei Fünftel (62,5 Prozent) lehnen die Einschätzung ab, 29,2 Prozent stimmen ihr zu

• Die Abschlüsse werden zurückgehen wegen Kurzarbeit / Arbeitslosigkeit / Einkommenseinbußen bei Selbständigen: Knapp über die Hälfte (54,2 Prozent) stimmen zu, 37,5 Prozent lehnen ab

• Die Abschlüsse werden zurückgehen wegen fehlender Zuversicht, dass Käufer die Kreditraten in Zukunft bezahlen können: Knapp über drei Fünftel (62,5 Prozent) lehnen die Einschätzung ab, 33,3 Prozent stimmen ihr zu

• Die Abschlüsse werden zurückgehen wegen zu großer allgemeiner Unsicherheit: Jeweils knapp über zwei Fünftel (45,8 Prozent) stimmen der Aussage zu bzw. lehnen sie ab

• Die Abschlüsse werden zurückgehen, weil die Verkäufer vorsichtiger sind / nicht mehr verkaufen wollen: Ebenfalls knapp über zwei Fünftel (45,8 Prozent) stimmen zu, 41,7 Prozent lehnen ab



Prognose für Deutschland

• Der Markt wird sich im Vergleich zu Jahresbeginn nicht verändern, er wird sich vollständig erholen: Knapp über die Hälfte (54,2 Prozent) lehnen die Aussage ab, 29,2 Prozent stimmen ihr zu

• Es wird mehr Käufer als zu Jahresbeginn geben: Nahezu drei Fünftel (58,3 Prozent) lehnen die Einschätzung ab, 29,2 Prozent stimmen ihr zu

• Es wird mehr Verkäufer als zu Jahresbeginn geben: Die Hälfte (50,0 Prozent) lehnt die Aussage ab, 29,2 Prozent stimmen ihr zu

• Es wird deutlich mehr Käufer als Verkäufer geben: Nahezu drei Fünftel (58,3 Prozent) stimmen zu, 33,3 Prozent lehnen ab

• Es wird deutlich mehr Verkäufer als Käufer geben: Knapp über zwei Drittel (70,8 Prozent) lehnen die Aussage ab, 8,3 Prozent stimmen ihr zu