Gebo Armaturen verlegt Zentrale von Schwelm nach Mettmann

Die Gebo Armaturen GmbH hat eine neue Unternehmenszentrale in der Gold-Zack-Straße 7-9 in Mettmann erworben. Die 12.740 m² große Liegenschaft unterteilt sich in ca. 2.340 m² Bürofläche, 10.400 m² Hallenflächen sowie 2.100 m² Freifläche und wird Gebo als neue Firmenzentrale dienen. Der bisherige Standort in Schwelm reichte Gebo im Zuge des starken Unternehmenswachstums nicht mehr aus. Die RED Property begleitete die Transaktion im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandates. Verkäufer der Immobilie ist eine Erbengemeinschaft.

