Gebau verkauft Düsseldorfer Büroobjekt an Sofidy

Am Seestern 8

Die Düsseldorfer Gebau Unternehmensgruppe hat zusammen mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG und einem weiteren namhaften Miteigentümer das Büroobjekt „Am Seestern 8“ im linksrheinischen Büroteilmarkt „Seestern“ veräußert. Neuer Eigentümer ist die französische Verwaltungsgesellschaft für Immobilienfonds Sofidy, die „ambitionierte Entwicklungsziele in Deutschland“ verfolgt. Das Objekt im Rahmen eines wurde im Rahmen eines exklusiven Bieterverfahrens erworben hat. Über den Kaufpreis wurde von allen Parteien Stillschweigen vereinbart.

Bei der 1984 erbauten und fortlaufend auf dem Stand der Technik gehaltenen Immobilie handelt es sich um ein Büroobjekt mit rund 16.500 m² Mietfläche auf einem rund 6.510 m² großen Grundstück mit 297 Tiefgaragenstellplätzen. Die Immobilie ist vollständig und langfristig vermietet. Zu den äußerst bonitätsstarken Mietern zählen unter anderem die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein K.d.ö.R.



„Sowohl die durch Anteon in jüngster Zeit erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen als auch die sich noch in der Pipeline befindlichen verdeutlichen einmal mehr, dass der Teilmarkt Seestern aus seinem vermeintlich nachgesagten „Dornröschenschlaf“ längst erwacht ist. Wir freuen uns sehr, dass sich in diesem kompetitiven Bieterverfahren der international agierende Investor Sofidy durchsetzen konnte. Der Drang internationalen Kapitals nach Deutschland und speziell Düsseldorf wird anhalten!“, kommentiert Mirko Kittler, verantwortlicher Senior Berater im Investment bei Anteon.