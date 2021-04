Gebau verwaltet mehr als 62.000 m² für KGAL

Der Investment- und Asset Manager beauftragt die Gebau mit dem kaufmännischen, technischen und buchhalterischen Property-Management für ein deutschlandweites Büroimmobilienportfolio. Das seit 01.01.2021 laufende Mandat umfasst insgesamt fünf sowohl historische als auch moderne Bürogebäude.

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat die Gebau GmbH mit der Verwaltung von fünf Multi-Tenant-Immobilien in Bremen, Essen, Leipzig, Stuttgart und München beauftragt. Die Immobilien mit einer Leerstandsquote von unter einem Prozent befinden sich in exponierten Lagen und kommen auf eine Gesamtmietfläche von mehr als 62.000 m².



„Wir freuen uns über das Vertrauen, das KGAL Investment Management GmbH & Co. KG mit der Mandatierung in unsere Qualität und Leistung gesetzt hat. Das Mandat bietet eine hervorragende Gelegenheit, die effiziente Zusammenarbeit unserer deutschlandweiten Standorte mit dem Headquarter zu demonstrieren – immer mit dem Ziel, dem Kunden den größtmöglichen Service und Nutzen zu bieten. Wir sind hochmotiviert, unsere Expertise im Bereich Property-Management unter Beweis zu stellen und blicken einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit KGAL entgegen“, kommentiert Jan Vernaleken, Geschäftsführer der Gebau.