Gebau eröffnet Niederlassung in Frankfurt

Die Gebau GmbH eröffnet mit einem neuen Büro in Frankfurt ihre bereits achte Niederlassung in Deutschland. Damit ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf nun in sechs der sieben deutschen A-Städte vertreten.

.

„Der Aufbau dieser Außenstelle war aufgrund neuer Mandate in der Region geboten und gewährleistet unseren Kunden eine noch bessere Betreuung im Rhein-Main-Gebiet. Insbesondere mit unserer Expertise bei Gewerbeobjekten und gehobenen, serviceorientieren Wohnanlagen möchten wir im Rahmen unserer aus Frankfurt verwalteten Mandate überzeugen“, erläutert Jan Vernaleken, Geschäftsführer der Gebau GmbH.



Die Außenstelle befindet sich in der Villa Scriba in Frankfurt-Höchst und wird in engem Austausch mit dem Headquarter in Düsseldorf stehen. Weiteren Niederlassungen hat die Gebau in Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Dresden und Leipzig.



Referenzmandate im Raum Frankfurt

Die Mitarbeiter der Frankfurter Niederlassung werden künftig neben Gewerbe- und Wohnobjekten im Großraum der Mainmetropole unter anderem auch Mandate in Ludwigsburg und Trier betreuen.



In Frankfurt-Bürostadt wird das Property Management für ein Single-Tenant-Bürogebäude mit knapp 5.400 m² erbracht. Außerdem wird in Frankfurt-City ein Objekt mit möbliertem Wohnen mit ca. 3.000 m² für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verwaltet, in Frankfurt-Bornheim eine gehobene Neubau-Wohnanlage (Residential und möbliertes Wohnen) mit Gewerbe und etwa 10.000 m² Gesamtfläche sowie in Frankfurt-Niederrad eine gehobene Neubau-Wohnanlage mit Microliving und ca. 23.000 m² für eine KVG. Darüber hinaus werden in Ludwigsburg ein Objekt der Assetklasse Wohnen mit ca. 3.000 m² für eine KVG und in Trier ein Wohnobjekt mit ca. 12.000 m² – ebenfalls für eine KVG – verwaltet. Weitere Mandate werden folgen.