Die Gebag hat ihr Neubauprojekt in Duisburg-Meiderich abgeschlossen. Das Mehrfamilienhaus besteht aus 56 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 46 und 110 m². Baubeginn war der März 2022. Alle Wohnungen sind vermietet und wurden bereits in der vergangenen Woche an die neuen Mieter übergeben.

