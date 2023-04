Die Gebag hat in der vergangenen Woche den Vertrieb für drei erste Vermarktungslose im „Quartier Am Uferpark“ beim Duisburger Stadtentwicklungsprojekt 6-Seen-Wedau gestartet. Die Vergabe findet über ein kombiniertes Konzeptvergabe- und Bieterverfahren statt. Das Quartier ist das südlichste der vier Quartiere im Neubaugebiet direkt an der Sechs-Seen-Platte.

