Gebag startet Sanierungsarbeiten im 6-Seen-Wedau

Die Gebag beginnt in dieser Woche mit den Sanierungsarbeiten am historischen, denkmalgeschützten Wasserturm auf der Projektfläche 6-Seen-Wedau. Seit Ende März wurden die Fläche rund um den Turm neu beschottert und das Gebäude eingerüstet. Der denkmalgeschützte Wasserturm ist als Landmarke weithin auf der Fläche sichtbar und soll daher auch in Zukunft erhalten bleiben.

