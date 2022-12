Gebag setzt Spatenstich für Wohnprojekt in Duisburg

Die Gebag hat am vergangenen Freitag mit dem feierlichen Spatenstich den Startschuss für ein Neubauprojekt in der Halener Straße im Stadtteil Alt-Homberg gegeben. Auf der brachliegenden Fläche eines ehemaligen Sport- und Bolzplatzes im Westen der Stadt entstehen vier Mehrfamilienhäuser mit 46 öffentlich geförderten Wohnungen und einer Tagesbetreuung mit einer Büroeinheit für ambulante Pflege im Erdgeschoss. Die Gebag rechnet aktuell mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten.

