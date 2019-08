Gebag feiert Grundsteinlegung in Duisburg-Laar

Die Duisburger Baugesellschaft Gebag hat in der vergangenen Woche Grundsteinlegung im Duisburger Stadtteil Laar gefeiert: Am ehemaligen Schulstandort in der Werthstraße 53-59 errichtet die Duisburger Baugesellschaft vier Mehrfamilienhäuser. Duisburg-Laar liegt, nördlich der Innenstadt und direkt am Rhein, unmittelbar zwischen den Stadtteilen Duisburg-Ruhrort und Duisburg-Beeck.

.