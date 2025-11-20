Gebäudetyp E: Wichtiger Schritt in Richtung bezahlbarer Wohnraum

Die Bundesregierung legt Eckpunkte für den neuen Gebäudetyp E vor – ein Instrument, das Kosten senken, Genehmigungen vereinfachen und schnelleres Bauen ermöglichen soll. Branchenverbände wie ZIA und BFW begrüßen das Papier, sehen aber noch Detailfragen offen.

.

Mit den vom Bundesbauministerium und Bundesjustizministerium vorgestellten Eckpunkten zum Gebäudetyp E nimmt eine zentrale Forderung der Immobilienwirtschaft Gestalt an. Der neue Gebäudetyp soll Bauprojekte vereinfachen, Kosten senken und den Einsatz funktionaler, technologisch offener Lösungen ohne unnötige Standards ermöglichen. ZIA-Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan spricht von einem „wichtigen Schritt für die Bau- und Immobilienwirtschaft und für alle, die auf bezahlbare Wohnungen angewiesen sind“, da erstmals rechtssichere Spielräume für einfachere Ausführungen geschaffen würden.



Auch der BFW begrüßt die Pläne deutlich. Präsident Dirk Salewski bezeichnet die Eckpunkte als „E wie endlich“ und als mögliche Wendemarke für eine Bauwende. Die Abkehr von überhöhten technischen Anforderungen könne Baukosten spürbar reduzieren und damit Eigentum wieder erreichbar machen.



Beide Verbände betonen jedoch weiteren Klärungsbedarf. So fordert der ZIA eine eindeutige Begrenzung des Gebäudetyps E auf die technischen Baubestimmungen der Länder sowie Anpassungen im Mietrecht, damit vereinfachte Ausführungen nicht als Mangel gewertet werden. Der BFW verweist zudem auf offene Fragen zum Anwendungsbereich und zur Auslegung neuer Begrifflichkeiten.



Die Eckpunkte sehen unter anderem vor:

• Rechtssicherer Gebäudetyp-E-Vertrag: Einführung eines eigenen Vertragstyps, der die Anwendung angesenkter, einfacherer Baustandards ermöglicht.

• Mehr Technologieoffenheit: Die Abweichung von den Anerkannten Regeln der Technik wird erleichtert. Gleichwertige Lösungen können gewählt werden, ohne Gefahr einer Mangelhaftung.

• Abkehr von zu hohen Standards: Beim Gebäudetyp E soll als Mindeststandard nur das bauordnungsrechtlich festgelegte Sicherheitsniveau gelten.

• Kurskorrektur bei den DIN-Normen: Klarstellung, dass DIN-Normen private technische Regeln ohne automatische Vermutungswirkung sind.

• Etablierung des Gebäudetyps E in der Praxis durch Pilotprojekte, Best-Practice-Sammlungen und den Austausch mit Fachkreisen und Verbänden.



Mit Pilotprojekten und einem eigenen Vertragstyp soll der Gebäudetyp E nun in die Praxis überführt werden – als potenzieller Baustein im Kampf gegen hohe Baukosten und stagnierenden Wohnungsbau.