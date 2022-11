GebÃ¤udetechnik-Spezialist mietet 1.100 mÂ² in Dresden

Die Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG hat kürzlich einen Mietvertrag für 1.035 m² Bürofläche unterzeichnet. Ab August 2023 zieht das Unternehmen in das Geschäftsgebäude an der Kesselsdorfer Straße 2-6 im Dresdner Stadtteil Löbtau. Das Immobilienbüro Beate Protze Immobilien GmbH brachte Mieter und Vermieter an einen Tisch.

Die Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG, kurz ROM, ist Spezialist für Gebäudetechnik und übernimmt auf diesem Gebiet die Planung, Realisierung und den Betrieb von technischer Gebäudeausrüstung. In dem 7.763 m² umfassenden Geschäftsgebäude in der Kesselsdorfer Straße mietet das Unternehmen neben den rund 1.035 m² Bürofläche im vierten und fünften Obergeschoss auch 75 m² Lagerfläche im Kellergeschoss an.



Der neue Mieter profitiert am Unternehmensstandort in Dresden-Löbtau unter anderem von der idealen Infrastruktur. Öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn befinden sich direkt vor dem Objekt; der Hauptbahnhof liegt fünf Minuten entfernt. Als Einkaufs- und Geschäftsmeile bildet die Kesselsdorfer Straße zudem das Stadtteilzentrum von Löbtau. Von dem Bürohaus aus sind somit eine Reihe von Gastronomien und Cafés fußläufig erreichbar.