Das Gebäudereinigungsunternehmen AZ-Clean verlegt seine Hauptverwaltung nach Oberhausen. Hierzu mietet das Unternehmen 1.035 m² Büro- und Lagerfläche am neuen Standort Im Erlengrund 20 im Norden von Oberhausen an. Der Einzug in das Objekt ist im Sommer geplant. Eigentümer der Fläche ist eine Privatperson, Ruhr Real war vermittelnd tätig.

.