GdW zeichnet die besten Immobilien-Ökonomen 2017 aus

Der GdW hat anlässlich der Sommerakademie der Wohnungswirtschaft in Bochum die besten Immobilien-Ökonomen (GdW) des Jahres 2017 ausgezeichnet. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft gratuliert den vier Preisträgern zu ihren hervorragenden Gesamtleistungen. Jeder der ausgezeichneten Preisträger wurde von einer der bestehenden Ausbildungsakademien für den Preis vorgeschlagen. „Unsere Nachwuchskräfte bestätigen Jahr für Jahr die durchgängig hohe Qualität der wohnungswirtschaftlichen Ausbildung. Ihre Leistungen untermauern das hervorragende Angebot an Fort- und Weiterbildung in unserer Branche“, erklärte Dr. Christian Lieberknecht, Geschäftsführer des GdW, bei der Preisverleihung.

Die besten Abschlussarbeiten des Jahres 2017:

• Der soziale Mietwohnungsbau nach dem Landeswohnraumförderprogramm Baden-Württemberg als Investitionsmöglichkeit für Wohnungsgenossenschaften. Untersucht am Beispiel der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg eG. Autorin: Svenja Graf, Abschluss an der AWI –Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH in Stuttgart.



• „Preisblase“ am deutschen Wohnimmobilienmarkt? Untersuchung am Beispiel des Berliner Wohnimmobilienmarktes. Autor: Adem Dauti, Abschluss an der BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. in Berlin.



• Plattformen und Portale – Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft. Autorin: Sophia Drohsin, Abschluss an der EBZ Business School – University of Applied Sciences in Bochum.



• Unterschiedliche Vergütungsmodelle von angestellten Immobilienmaklern in ihren Auswirkungen auf deren Motivation. Autorin: Ivana Jana Tecic, Abschluss an der SFA - Südwestdeutsche Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V. in Wiesbaden.



Mit der 14. Sommerakademie setzt sich das fest etablierte Erfolgsmodell für Personalförderung auch in diesem Jahr fort. Die Sommerakademie findet jedes Jahr beim EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft statt und hat sich zum Ziel gesetzt, Nachwuchsführungskräfte der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft auf die Zukunft vorzubereiten.