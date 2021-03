GCM übernimmt neues PM-Mandat für No.1 in Mannheim

Die GCM Gebäude- u. Centermanagement GmbH wurde zum 01.01.2021 mit dem Property Management für das No.1 auf der Glücksteinallee 1 / Lindenhofplatz 1 in Mannheim beauftragt. Das Bürogebäude unweit der Innenstadt und direkt am Hauptbahnhof im Glückstein-Quartier hat eine oberirdische Bruttogeschossfläche von ca. 19.000 m². Die Fläche gliedert sich in ein Erdgeschoss und 14 Obergeschosse. Das Untergeschoss verfügt über 125 PKW- sowie 25 Fahrradstellplätze und Lagerflächen. Die Nutzungsarten des nahezu voll vermieteten Gebäudes, das zum Bestand der von Consus Real Estate gehört, sind Hotel, Büro, Retail und Gastro.

