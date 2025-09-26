GCH und Accor bringen Ibis Styles nach Rosenheim und Greet nach Potsdam

Accor und die GCH Hotel Group erweitern ihr Portfolio in Deutschland um zwei Economy-Hotels in Toplagen von Rosenheim und Potsdam. „Die Economy-Hotellerie ist Teil von Accors DNA“, sagt Thiemo Willms zur Eröffnung von Ibis Styles Rosenheim und Greet Potsdam im Jahr 2026.

.

Im Herzen von Rosenheim wird das Ibis Styles Rosenheim über 89 Zimmer, ein Frühstücksrestaurant, eine Bar sowie sieben Tagungsräume verfügen. Das Designkonzept des Hotels greift spielerisch Elemente der bayerischen Kultur auf. Mit seiner zentralen Lage nahe der Altstadt richtet sich das Ibis Styles Hotel an Freizeit- wie Geschäftsreisende.



In Potsdam eröffnet 2026 das Greet Potsdam mit 91 Zimmern und bietet „ein modernes, preisbewusstes Hotelerlebnis, das unkomplizierten Komfort mit durchdachten Wohlfühl-Essentials verbindet“, so die beiden Partner. Neben einem Restaurant und einer Bar stehen drei Tagungsräume zur Verfügung. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Park Sanssouci und dem Neuen Palais.



„Die Economy-Hotellerie ist Teil von Accors DNA“, sagt Thiemo Willms, Vice President Development Premium, Midscale & Economy DACH bei Accor. „Mit 200 Hotels allein in Deutschland sind wir tief in dem Segment verankert und haben auch weiterhin eine starke Präsenz im Markt. Unsere Wachstumsstrategie setzt auf nachhaltige Expansion mit Fokus auf Freizeitdestinationen und regionale Knotenpunkte. Das jüngste Doppel-Signing mit der GCH Hotel Group ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir unser Netzwerk gezielt und im Einklang mit den Erwartungen unserer Gäste und den Marktgegebenheiten weiterentwickeln.“



Beide Hotels werden von der GCH Hotel Group geführt. „Die beiden neuen Häuser markieren einen wichtigen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit Accor“, sagt Sascha Hampe, CEO der GCH Hotel Group. „Als erfahrene Hotelmanager:innen freuen wir uns, die Hotels in Rosenheim und Potsdam gemeinsam mit Accor weiterzuentwickeln – zwei Standorte, die den wachsenden Bedarf an flexiblen, designorientierten Economy-Konzepten im Freizeit- und Geschäftsreisesegment widerspiegeln. Mit einer starken operativen Basis und einer gemeinsamen Vision für nachhaltiges Wachstum wollen wir unsere Präsenz in wichtigen deutschen Destinationen weiter stärken.“