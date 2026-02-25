GCH übernimmt Hotel-Pyramide in Fürth

Der Leerstand in der markanten Glaspyramide hat ein Ende: Die GCH Hotel Group baut ihr Portfolio in Süddeutschland aus und übernimmt das Management. Die Wiedereröffnung des Excelsior Hotels Nürnberg Fürth ist für März 2026 geplant. Das Haus wird künftig unter der Marke Radisson Individuals geführt.

.