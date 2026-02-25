Excelsior Hotel Nürnberg Fürth
GCH übernimmt Hotel-Pyramide in Fürth
Der Leerstand in der markanten Glaspyramide hat ein Ende: Die GCH Hotel Group baut ihr Portfolio in Süddeutschland aus und übernimmt das Management. Die Wiedereröffnung des Excelsior Hotels Nürnberg Fürth ist für März 2026 geplant. Das Haus wird künftig unter der Marke Radisson Individuals geführt.
Das seit Sommer 2022 durch die Corona-Pandemie leerstehende Hotelgebäude wird als künftiges Excelsior Hotel Nürnberg Fürth, a member of Radisson Individuals im März seine Türen wieder öffnen. Aktuell laufen umfassende Renovierungsarbeiten in dem Objekt im Fürther Stadtteil Kalbsiedlung, das zum Bestand von Aroundtown gehört. Das Hotel an der Europaallee 1 verfügt insgesamt über 104 Zimmer, die für Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen konzipiert sind. Die Architektur des Gebäudes, die durch eine markante Pyramidenform geprägt ist, bleibt als optisches Erkennungsmerkmal der Region erhalten.
Max Gross, Chief Development Officer Central & Eastern Europe der Radisson Hotel Group, äußert sich zur Kooperation: „Wir danken der GCH Hotel Group für das erneute Vertrauen in unsere Zusammenarbeit. Dass wir bereits mehrere Hotels gemeinsam realisieren, unterstreicht die strategische Qualität dieser Partnerschaft. Radisson Individuals ist dabei ein zentrales Wachstumsinstrument für uns: Es ermöglicht eine klare Positionierung im Markt, während der individuelle Charakter jedes Hauses erhalten bleibt. Mit dem Excelsior Hotel Nürnberg Fürth erweitern wir unser Portfolio in einer wirtschaftsstarken Region konsequent.“
Das Hotel am Europakanal setzt auf seine verkehrsgünstige Lage innerhalb der Metropolregion Nürnberg. Die Anbindung an die Autobahn sowie das öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht kurze Wege zur Messe Nürnberg, zum Flughafen sowie in die Innenstädte von Fürth und Nürnberg.
„Die Wiedereröffnung des Excelsior Hotel Nürnberg Fürth als Radisson Individuals unter dem Management der GCH Hotel Group markiert einen Meilenstein für unsere Marke und die gesamte Metropolregion Nürnberg. Dieses Hotel hat das Zeug dazu, zum absoluten Hotspot zu werden – ein Magnet für internationale Reisende, Business-Entscheider und stilbewusste Entdecker. Die ikonische Pyramide, das facettenreiche Angebot und unser weltläufiger Service schaffen ein Erlebnis auf Top-Niveau, das Gäste nachhaltig begeistert und Menschen zusammenbringt“, betont Sascha Hampe, CEO der GCH Hotel Group,die Ambitionen für den Standort.