GBI verkauft „Seetor Living“ an Commerz Real

Die GBI hat die neu zu errichtende Wohnanlage „Seetor Living“ in Nürnberg-Mögeldorf an Commerz Real veräußert. Den insgesamt 97 Wohnungen auf etwa 6.000 m² umfassenden Teil der Quartiersentwicklung „Seetor City Campus“ hatte der Projektentwickler Anfang 2020 von Instone übernommen [wir berichteten].

