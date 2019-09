GBI und Premier Inn starten letzte Bauphase in Leipzig

Das Design-Hotel Residence Capri by Fraser und das Premium-Economy-Hotel Premier Inn starteten im Leipziger Zentrum am heutigen Montag in die letzte Bauphase. Nach dem traditionellen letzten Schlagen eines Zimmermannsnagels in einen der Dachbalken feierten die beiden Hotelketten zusammen mit der GBI AG sowie Vertretern von Stadt, der Architekturbüros und Investoren das Richtfest für das Hotel-Duo in bester City-Lage direkt vis-à-vis der Oper. Projektentwickler GBI ist in der Realisierung des Capri by Fraser in das Projekt involviert, Premier Inn entwickelt den Standort selbst.

Für die Stadt haben die beiden Hotels an der Ecke Brühl/Goethestraße eine große Bedeutung. „An einem solch prominenten Platz in der Leipziger Altstadt ist eine gute Immobilien-Lösung wichtig. Das prägt entscheidend das Gesicht der Stadt“, betonte Clemens Schülke Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde auch ein intensives Verfahren vor dem Gestaltungsbeirat der Stadt durchgeführt, mit der Prüfung und Diskussion vieler Konzepte. Durch die Abstimmung von Material und Konzeption bei beiden Gebäuden wird der Eindruck eines Ensembles vermittelt. Die beiden Architekturbüros Nalbach + Nalbach Gesellschaft von Architekten (Capri by Fraser) und RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur+Städtebau (Premier Inn) arbeiteten deshalb auch intensiv zusammen.



Laut der Projektbeteiligten hat Premier Inn das Mixed Use-Hotelprojekt möglich gemacht. Ursprünglich hatte das Unternehmen 2016 die komplette Fläche erworben. Etwa die Hälfte des Grundstücks wurde dann an die GBI weiterverkauft, mit der man zu dieser Zeit in Frankfurt/Main seinen Deutschland-Start erfolgreich absolviert hatte. Die GBI wiederum suchte den passenden Partner für die hervorragende Lage im Zentrum Leipzigs. Und die Wahl fiel auf die hochwertigen Serviced Apartments von Capri by Frasers. „Beide Häuser ergänzen sich ideal und werden gemeinsam von der Kombination profitieren“, betont Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GB: „Ebenso wie bereits in Frankfurt am Main, an der dortigen Messe.“ Beide Ketten teilen sich an den Standorten eine gemeinsame Tiefgarage.



„Dieses Doppel-Hotel-Projekt passt auch deshalb gut, weil sich Leipzig zu einer wirtschaftlich boomenden und wachsenden Stadt entwickelt hat,“ erläutert Reiner Nittka. Dass das inzwischen in der ganzen Welt registriert wird, sehe man auch daran, dass sich zwei international führende Betreiber Ketten für den Standort entschieden haben.



Das Premier Inn ist hierzulande auf Expansionskurs: Mindestens 20 Premier Inn Hotels sollen bis Ende 2020 in Betrieb sein. Mit der im Sommer 2020 geplanten Eröffnung des neuen Hotels in Leipzig wird Premier Inn erstmals in alle Himmelsrichtungen von Deutschland vertreten sein. „Der Standort direkt gegenüber der Oper und fußläufig vom Leipziger Hauptbahnhof ist ideal für uns,“ sagt Chris-Norman Sauer, Director Acquisitions von Premier Inn. „Dank der stets gut besuchten Messe ist Leipzig eine wichtige Adresse für Geschäftsreisende und entwickelt sich angesichts der konstant steigenden Besucherzahlen zunehmend zu einem beliebten Tourismus-Magnet“. Premier Inn richtet sich an Freizeit- wie Geschäftsreisende und lockt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erst kürzlich erhielt das Premier Inn Frankfurt Messe dank seiner Bestbewertungen nicht nur erneut das TripAdvisor „Zertifikat für Exzellenz“, sondern auch das Label „Recommended on HolidayCheck“.



Frasers Hospitality ist Teil der Frasers Centrepoint Limited mit Sitz in Singapur. Betrieben werden aktuell 105 Hotel- Residenzen und Boutique-Lifestyle-Hotels mit Zimmerservice im „Gold-Standard“ in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie in Ostasien, Südostasien, Australien und Ozeanien. Dazu gehören neben Capri by Fraser auch die Marken Fraser Place, Fraser Residence, Fraser Suites und Modena by Fraser. Weitere Häuser befinden sich bereits in der Planung bzw. im Bau. Das Portfolio von Frasers Hospitality soll nach derzeitigem Stand auf 140 Hotels in den kommenden Jahren wachsen. Allein in Deutschland sollen bis 2023 insgesamt 20 Fraser Hotels auf dem Markt sein.



Capri by Fraser Residenzen gibt es neben Frankfurt bereits in Berlin und Frankfurt. Beide werden von Reisenden hervorragend akzeptiert und erhielten die Auszeichnung „Certificat of Excellence“ von TripAdvisor. Capri by Fraser zielt dabei mit seinem avantgardistischen Design auf trendbewusste und technikaffine Gäste. Der Ausstattungsstandard entspricht einem 4-Sterne-Haus. Die Serviced Apartments werden durchgehend mit Kitchenette und Arbeitsbereich ausgestattet. „Somit eignet sich die Unterkunft in Leipzig auch für für Leisure- und Geschäftsreisende gleichermaßen“, sagt Rebecca Hollants van Loocke, Chief Operating Officer for Europe and the Middle East von Frasers Hospitality: „Die Apartments werden dabei kunstvoll und technisch hochwertig eingerichtet.“ Das reicht vom elektronischen Check-In über den mit individuellen Angeboten nutzbaren Internet-TV bis hin zum e-Concierge. Zu den Serviceangeboten zählen selbstverständlich ein Fitnessstudio sowie 24/7-Versorgung mit Speisen und Getränken. Zusätzlich verfügt das Haus über ein Business-Center, einen Waschsalon sowie Konferenzräume. Die öffentlichen Bereiche erinnern an ein offenes Wohnzimmer, inklusive Raumteiler-Elementen und Bücherregalen. Hollants van Loocke: „Das Hotel ist für alle Reisenden geeignet, von Leisure, Business, Gruppen bis hin zu langen Aufenthalten.“



Das Premier Inn wird durch den Whitbread Konzern im eigenen Bestand gehalten. Das Capri by Fraser-Hotel wurde bereits vor Baubeginn durch den Investor Duxton Capital Advisors erworben. „Hotelinvestments gehören heute in jedes gut diversifizierte Immobilienportfolio. Bei unseren Investmententscheidungen sind Mikrolage und Betreiber wesentliche Kriterien“, erläutert Duxton-Geschäftsführer Uwe Hellendahl: „Eine solche Toplage wie die des Capri by Fraser am Brühl spricht für sich. Wir freuen uns sehr über Frasers Hospitality als führenden Betreiber, da wir gerade in Asien große Chancen für die Destination Leipzig sehen,“ ergänzt Dr. Claus-Henning Tillner, ebenfalls Geschäftsführer bei Duxton. Das Unternehmen vertritt mehrere namhafte ausländische Endinvestoren bei deren Investments im deutschen Markt.