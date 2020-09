GBI und Nord Project stellen erstes Hamburger Moxy Hotel fertig

Das erste Moxy Hotel in Hamburg ist fertiggestellt. Die Nord Project GBI Beteiligungsgesellschaft GmbH hat den Hotel-Neubau mit 291 Zimmern und 11.700 m² Bruttogrundfläche bereits an den zukünftigen Betreiber, die Schweizer Unternehmung SV Hotel, übergeben. Wenn in einigen Wochen die restlichen Innenausbau-Arbeiten abgeschlossen sind, können schon die ersten Gäste nahe am S-Bahnhof Berliner Tor übernachten. Das Projekt wurde von der gemeinsamen Gesellschaft der GBI und ihres Hamburger Beteiligungsunternehmen Nord Project entwickelt. Ein weiteres Haus der Marke wird im kommenden Jahr folgen.

„Trotz der besonderen Umstände der Fertigstellung jetzt in der Corona-Pandemie wird Hamburg als eines der Top-Reiseziele in Deutschland am besten durch die Krise kommen“, erwartet Jürgen Paul, Geschäftsführer der Nord Project: „Der Bedarf wird in einer gefragten Stadt wie Hamburg am ehesten wieder spürbar steigen.“ Denn gerade inländische Städtetrips zu touristisch interessanten Zielen sind ein gefragter Ersatz zu Auslandsreisen, die aktuell kaum stattfinden. „Es gibt keinen Zweifel an der grundsätzlich richtigen Entwicklungs-Entscheidung“, so Paul.



Hervorragende Anbindung an den ÖPNV

Zudem entwickelt sich innerhalb Hamburgs die City-Ost zum bevorzugten Hotel-Standort. Dabei profitiert das Moxy-Areal in der Anckelmannstraße 11 von der hervorragenden Anbindung an den Bahnverkehr und wichtige Buslinien über das ÖPNV-Drehkreuz Berliner Tor. Per U-Bahn ist etwa der Hauptbahnhof nur einen Halt entfernt. So erreichen die Gäste schnell sowohl alle wichtigen Ziele in der Stadt als auch für bequemes An- und Abreisen den Flughafen sowie den Hauptbahnhof. Jürgen Paul: „Ein knapp 3.000 m² großes Areal in dieser guten Lage zu finden, war nur möglich, weil die dort stehende Bebauung in die Jahre gekommen war und abgerissen werden musste.“



Auch Steven Schachtschneider, Director of Real Estate Management bei der GBI sieht mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der hippen Marke Moxy beste Chancen im Konkurrenz-Umfeld. Die Marke richtet sich vor allem an junge und junggebliebene Reisende, die neben dem Stil auch Wert auf moderne Technologie legen. Die Betreiber bieten ein modernes Wohndesign mit einer zentralen Lobby, dem Herzstück der Moxy Hotels. Diese ist nicht nur Empfangsbereich, sondern auch Bibliothek, Bar und Lounge mit Musik. „Mittel- und langfristig sind die Aussichten für solche fortschrittlichen Konzepte weiterhin gut“, so Schachtschneider. Architektur und Planung stammen von KWP Architekten Hamburg.



Bayerische Versorgungskammer investierte schon zum Baubeginn

Bereits vor dem Baubeginn vor rund zwei Jahren stand auch schon der zukünftige Eigentümer des neuen Moxy fest. Die Bayerische Architektenversorgung, vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer (BVK), wird das Hotel erwerben [wir berichteten].



Für die GBI AG ist es bereits die zweite Moxy-Projektentwicklung. Vor drei Jahren eröffnete sie ein Haus am Stuttgarter Flughafen. Steven Schachtschneider ist überzeugt, dass weitere Häuser folgen: „Für diese dynamische und moderne neue Marke Standorte zu entwickeln und zu bauen, macht viel Spaß“.