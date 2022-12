Das Joint Venture aus GBI und Fraport Casa Commercial hat ihr erstes gemeinsames Projekt „Coleman 10“, eine Mixed-Use-Immobilie direkt am Frankfurter Flughafen mit insgesamt 11.600 m² Geschossfläche, an die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) verkauft. Das Gebäude wird nach Fertigstellung in einen offenen Spezialfonds eingebracht.

Fotos: ALT/Shift - Multidimensional Design/GBI Holding AG



[…]