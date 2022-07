GBI treibt „Smartments Business“-Expansion voran

Um die Expansion des „Smartments Business“-Konzepts zu beschleunigen, hat die GBI Unternehmensgruppe erstmals Flächen in einer Immobilienentwicklung angemietet, die nicht von der GBI realisiert wird. Das Konzept wird auf 7.000 m² in der Quartiersentwicklung der Unternehmensgruppe Hermann Friedrich Bruhn und der HASPA in Hamburg-Hamm belegen.

.