GBI mit neuer Struktur

Immobilienentwickler GBI gibt sich eine neue Struktur. So wird es unter dem Dach der Moses Mendelssohn Stiftung zukünftig eine GBI Holding AG geben, die durch Umwandlung der Moses Mendelssohn Vermögensverwaltung GmbH entsteht. Die bisherige 50-prozentige Beteiligung der Frankonia Vermögensverwaltung an der Moses Mendelssohn Vermögensverwaltung GmbH Anteil geht auf die Moses Mendelsohn Stiftung über, sodass die Stiftung in Zukunft 100 Prozent der neuen GBI Holding kontrolliert.

Die Holding kontrolliert in Zukunft die bestehende GBI AG sowie eine neu geschaffene GBI Wohnungsbau GmbH als Schwestergesellschaft. Dabei verbleibt das operative Geschäft der Geschäftsbereiche Hoteldevelopments, Serviced Apartments sowie das Smartments Business bei der GBI AG, während die neue GBI Wohnungsbau sich in den Bereichen Wohnen, Smartments Living, Smartments Student sowie gefördertes Wohnen engagieren wird. Der Projektentwickler will mit der neuen Struktur verstärkt im Bereich der geförderten Wohnimmobilien expandieren und sieht Vorteile für die Finanzierung. Reiner Nittka und wird Sprecher des Holdingvorstands und bleibt Vorstandssprecher der GBI AG.



„Unser Ziel ist es, die Verantwortungsbereich über die Schwestergesellschaften eindeutiger zu zuordnen und damit die Arbeitsabläufe noch effizienter zu machen. Hierdurch schaffen wir die Voraussetzungen, das starke Wachstum der ganzen Unternehmensgruppe durch eine angemessene Struktur zu unterstützen“, erläutert Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI AG und zukünftig auch Sprecher des Vorstandes der GBI Holding AG: „Auch bei der aktuellen wirtschaftlichen Dynamik der gesamten Gruppe wollen wir unserer konservativen Geschäftspolitik treu bleiben und somit eine nachhaltige Entwicklung sicherstellen.“ Die organisatorischen Veränderungen ermöglichen es auch, die notwendigen Digitalisierungs- und Controllingprozesse in der Unternehmensgruppe voranzubringen.



Der Bereich Wohnungsbau und dabei insbesondere der geförderte Wohnbau sollen deutlich ausgebaut werden. „Es sind derzeit 571 Wohneinheiten in der Planung, oder – wie in Herzogenaurach mit 129 Wohnungen – bereits im Bau“, erklärt Markus Beugel als Geschäftsführer der GBI Wohnungsbau und jetzt auch Vorstand der GBI Holding AG: „Dazu gehört auch das verstärkte Engagement beim Bau von geförderten Studentenwohnheimen. Wir freuen uns, dass wir noch in diesem Jahr mit dem Berend-Lehmann-Haus das erste geförderte Smartments student in Essen in Betrieb nehmen werden.“



Mit dem Eintritt in den österreichischen Markt und der damit verbundenen Eröffnung des ersten Smartments business in Wien, hat die GBI Gruppe den ersten Schritt zur Internationalisierung getan. Es wurde eine Österreich-Gesellschaft gegründet und mit dem Smartments student in Wien und Graz, sowie dem InterCity Hotel in Graz sind bereits weitere Projekte vor der Eröffnung oder befinden sich in der Baugenehmigung.



Die personelle Zusammensetzung der Führungsmannschaft der GBI-Gruppe bleibt bestehen, verteilt sich auf klar definierte Verantwortungsbereiche und wird durch jüngere Prokuristen ergänzt, die im Rahmen der Umstrukturierung berufen wurden. Dazu gehören für die spätere GBI Holding AG Danny Bode und Jens Trebes, für die GBI AG Simon Behr und für die GBI Wohnungsbau GmbH Maximilian Kaiser und Simon Hübner. Für die GBI Projektentwicklung Ges. m. b. H. Österreich zeichnet Karl-Heinz Daurer als Geschäftsführer verantwortlich. Den Aufsichtsrat der GBI Holding AG, sowie der GBI AG bilden Dr. Manfred Schoeps als Vorsitzender, Ralph-Dieter Klossek als Stellvertreter sowie Dr. Günther Zembsch.



Die neuen Prokuristen



Simon Behr, 31 Jahre

• Director Sales, Prokurist der GBI AG

• Aufgaben: Vertrieb der Kapitalanlageprodukte an institutionelle Investoren

• Seit 2013 im Unternehmen

• Zuvor u.a. Deutsche Apotheker- und Ärztebank sowie HypoVereinsbank



Danny Bode, 42 Jahre

• Verantwortungsbereich Konzernentwicklung & Steuern, Prokurist der GBI Holding

• Aufgaben: Entwicklung und Strukturierung von Gesellschaften verschiedener Rechtsformen auf betriebswirtschaftlichem, steuerlichen und handelsrechtlichem Gebiet.

• Seit 2008 im Unternehmen

• Zuvor internationale Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Nürnberg



Simon Hübner, 28 Jahre

• Syndikusrechtsanwalt bei der GBI AG, Prokurist bei der bei der GBI Wohnungsbau GmbH

• Aufgaben: zuständig für Gesellschaften/Beteiligungen, Baurecht, Immobilienverwaltung; Geschäftsführung bei der GBI Wohnbau Beteiligungen GmbH

• Seit 2016 im Unternehmen

• Zuvor Rechtsanwaltskanzlei Vogl & Specht



Maximilian Kaiser, 30 Jahre

• Leitung Akquisitionssteuerung, Prokurist der GBI Wohnungsbau GmbH

• Aufgaben: Steuerung Produktentwicklung Wohnungsbau

• Seit 2015 im Unternehmen

• Zuvor u. a. Tchibo GmbH, Bereich Immobilien



Jens Trebes, 32 Jahre

• Leiter Controlling, Prokurist der GBI Holding

• Aufgaben: Strategisches Controlling, Liquiditätsmanagement sowie Prozess- und Kostensteuerung

• Seit 2014 im Unternehmen