GBI startet mit Smartments Connect in Frankfurt

Die GBI Group erweitert ihre Smartments-Familie um die neue Produktlinie Smartments Connect. Die unter diesem Namen entstehenden Apartmenthäuser sollen vor allem Young Professionals ansprechen und neue Möglichkeiten zum Co-Working und Co-Living bieten. Das erste Projekt ist im Osten von Frankfurt geplant. Mehrere weitere Standorte werden derzeit geprüft.

