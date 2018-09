GBI kündigt 4-Sterne NH Hotel in Hamburg Hammerbrook an

NH Hotel in der Spaldingstraße

© bloomimages / GBI AG

Im Hamburger Stadtteil Hammerbrook soll ein weiteres Hotel entstehen. Wie die NH Hotel Group bekannt gab, plant sie ein neues 4-Sterne-Hotel in der Spaldingstraße, rund 850 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Das neue Hotel wird die Nummer Fünf der spanischen Hotelkette in der Hansestadt. Der Neubau soll über 261 Zimmer verfügen und als besonderes Highlight eine Rooftop-Bar mit Ausblick über die Stadt bieten. Die Konzeption des Hotels entstand in Zusammenarbeit mit der GBI AG und Nord Project. Die Eröffnung plant die NH Hotel Group für das 4. Quartal 2021.

.

Geschuldet ist diese starke Präsenz laut Maarten Markus, Managing Director Northern Europe der NH Hotel Group vor allem der guten Touristenzahlen, mit jährlich rund rund 14 Millionen Übernachtungen von 6,8 Millionen Gästen ist die Hansestadt eine Top-Destination. Mit dem Neubau im Hamburger Stadtteil Hammerbrook befindet sich der Hotelbetreiber daher auch in guter Gesellschaft. In den vergangenen Jahren hat sich hier eine regelrechte Hotelmeile entwickelt, die auch durch den gut laufenden Büromarkt stetig wächst. Allerdings wächst auch die Kritik an den Neubauten. Besonders die hohe Konzentration imStadtteil wird von der Fraktion der Grünen in der Stadt, aber auch dem Hotel- und Gaststättenverband kritisch gesehen. Grund zur Sorge lassen die Zahlen aber bis dato noch nicht aufkommen. Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie stiegen in Hamburg sowohl die im Städtevergleich ohnehin sehr hohe Zimmerauslastung (um 0,9 auf 80,3 Prozent) als auch der durchschnittliche Zimmerpreis (um 6,8 Prozent auf 117,79 Euro) und der Ertrag pro Zimmer (RevPar 94,63 Euro, plus 7,8 Prozent). „Ein solch attraktiver Hotelmarkt ist natürlich sehr interessant für weitere Investitionen. Wir bevorzugen Hotels in zentraler Lage, um in erfolgreichen Märkten unser Portfolio mit langfristigen Verträgen weiter zu verdichten“, sagt Ascan Kókai, der als Senior Director Development & Asset Management.



„Das Hotel in der Spaldingstraße wird für Gäste nicht nur aufgrund seiner hervorragenden Lage attraktiv sein, sondern auch die seiner beeindruckenden Architektur als Hotel-Hochhaus mit 10 Geschossen“, so Jürgen Paul, Geschäftsführer von NORD PROJECT: „Auch für die Entwicklung des neu entstehenden Stadtquartiers ist das Gebäude extrem wichtig.“ Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Architekturbüro Winking Froh Architekten einen ganz besonderen Ansatz gewählt und damit Anfang des Jahres den Gestaltungswettbewerb für den Hotelneubau gewonnen. „Das Gebäude haben wir als baulich dominanten Kopf nach Westen zur Innenstadt entworfen“, erläutert Prof. Bernhard Winking: „Somit verfügt es über eine wichtige Blickachse in die Stadt, hin zum Kontorhausviertel und der Spiegelinsel.“ Und Frank Weitendorf, Geschäftsführer des Architekturbüros, ergänzt: „Das verstärkt die städtebauliche Aufwertung der City Süd. Das neue Gebäude formuliert den Eingang zur inneren Stadt.“