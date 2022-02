GBI erwirbt Nürnberger KUNI 71 von S&P

Die GBI erwirbt das Nürnberger Apartmentprojekt KUNI 71 von der S&P Commercial Development. Nach der Baurechtschaffung durch S&P wird die GBI das Projekt fertigstellen. Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal des Jahres 2022 starten und in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Auf dem Grundstück in der Kunigundenstraße 71 entstehen auf einer Brutto-Grundfläche von ca. 6.650 m² rund 170 möblierte Apartments. Die durchschnittliche Wohnfläche wird etwa 25 m² betragen. Das Angebot richtet sich insbesondere an junge Berufstätige, Singles oder Studenten, die kleine Wohnformen suchen, aber auch an Projektarbeiter, Expats und Pendler, die kompakten Wohnraum vorübergehend oder als Zweitwohnsitz nutzen wollen. Den künftigen Bewohnern steht ein begrünter Innenhof zur Verfügung, auch eine Dachterrasse mit großzügigen Gemeinschaftsflächen ist vorgesehen. Unter dem Gebäude ist eine Tiefgarage mit 67 Pkw-Stellplätzen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Fahrradabstellplätzen geplant.



„Wir freuen uns, mit diesem Projekt an einem hochinteressanten Mikrostandort in Nürnberg mit unseren modernen möblierten Kompaktwohnungen einer breiten Schicht zeitgemäßes Wohnen anbieten zu können. Das ressourcenschonende Gebäude erhält DGNB-Gold Zertifizierung.“, so Gabriele Schliep-Seitz, Leiterin Projektakquise und -entwicklung Wohnen der GBI.



„Mit der GBI übernimmt ein bewährter Immobilienentwickler und Partner das KUNI 71, mit dem wir auch bereits bei der Quartiersentwicklung Seetor City Campus zusammenarbeiten“, erklärt Sven Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der S&P Commercial Development. Ein Teil des 2016 initiierten Seetor City Campus, die Seetor Offices, startete Ende letzten Jahres mit dem Bau [wir berichteten]. „Wir realisieren zurzeit mehrere Projekte in Nürnberg und bündeln dort unsere Kräfte, daher haben wir uns entschieden das Projekt an einen Partner zu veräußern, von dessen Qualitätsanspruch wir überzeugt sind.“ Anfang vergangenen Jahres leitete der Projektentwickler die Errichtung der Apartments in Nürnberg ein [wir berichteten].



Das rund 3.800 m² große Grundstück befindet sich in Nürnberg-Schweinau. Ein Teil dieses Stadtteils entwickelt sich derzeit von überwiegend gewerblicher Nutzung hin zu einem gemischt-genutzten Quartier mit attraktiven Wohnkonzepten. KUNI 71 liegt verkehrsgünstig nur 300 Meter von der S-Bahn-Haltestelle Nürnberg-Schweinau entfernt. Der Nürnberger Hauptbahnhof ist von dort aus in drei Minuten erreichbar. Auch die U-Bahn-Stationen der U2 und U3 befinden sich in fußläufiger Entfernung. Mit dem Fahrrad erreicht man in zehn Minuten die Nürnberger Altstadt und in weniger als 20 Minuten die Einrichtungen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Vollsortimenter, Discounter, Drogerien und Apotheken in der unmittelbaren Nachbarschaft sichern die Nahversorgung des Standortes.



Die Transaktion wurde durch Colliers International vermittelt. Die Verkäuferseite wurde durch Bissel + Partner beraten.