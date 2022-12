GBG neue Mieterin im Turbinenwerk Mannheim

Die ServiceHaus GmbH hat sich gemeinsam mit ihrer Gesellschafterin GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH auf rund 1.700 m² Bürofläche im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss niedergelassen. Dazu hat die Eigentümerin Aurelis Real Estate einen langfristigen Mietvertrag über 10 Jahre mit ServiceHaus geschlossen. Einen Teil der Flächen stellt ServiceHaus den Unternehmen der GBG-Gruppe im Rahmen eines Coworking-Konzepts zur Verfügung.

.

Innerhalb der GBG-Gruppe ist die ServiceHaus auf digitale Vernetzung spezialisiert und bietet ein vielfältiges Portfolio an Lösungen für Immobilienbesitzer sowie GBG-Mieter. Aurelis hat das Haus Watt mit ca. 2.900 m² Mietfläche im vergangenen Jahr nahezu vollständig kernsaniert. Auf rund 700 m² hat die Aurelis Region Mitte ein Projektbüro eingerichtet und ist im November 2021 eingezogen. Nach der Vermietung an ServiceHaus stehen in dem Gebäude in der Turbinenstraße noch ca. 500 m² zur Verfügung.



Tobias Neldner, bei Aurelis für das Turbinenwerk verantwortlich, zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt auf dem Areal. „Seit dem Ankauf des ca. 195.000 m² großen Grundstücks im Jahr 2019 konnten wir bereits knapp 40.000 m² an 10 Unternehmen vermieten und die Revitalisierung der Bestandsgebäude vorantreiben.“



Der Projektentwickler plant, aus dem ehemals geschlossenen Industrieareal durch Sanierung und Nachverdichtung ein modernes Gewerbequartier zu schaffen und das Turbinenwerk in das städtische Umfeld zu integrieren. „Die Phase I der Erschließungsarbeiten ist bereits seit diesem Sommer in vollem Gange. Derzeit stellen wir die öffentliche Zufahrtsstraße als Anbindung an die Boveristraße im Bereich des ehemaligen Tors 2 her“, erläutert Neldner. „Unser momentaner Erschließungsplan dieser ersten Phase sieht vor, bis ca. Mitte 2024 für die Gebäude entlang der Boveristraße und die unmittelbar dahinter liegenden Baufelder eine neue Zugangssituation zu schaffen. In den darauffolgenden Jahren setzen wir die Erschließung in nordöstlicher Richtung fort, um eine Verbindung zwischen Galvani- und Boveristraße herzustellen. Zusätzlich sollen das Entrée zum Gelände an der Kreuzung Rollbühlstraße / Auf dem Sand als Eingangsplatz gestaltet und eine Verknüpfung für den Fuß- und Radverkehr zur Boveristraße hergestellt werden.“



Darüber hinaus sorgt Aurelis für die Anlage von Grün- und Freiflächen und errichtet zusätzliche Neubauten. Das erste Quartiersparkhaus, das sich bereits im Bau befindet, wird ab Juli 2023 befahrbar sein. Am Rand des Turbinenwerk-Areals plant Aurelis zudem das 60 Meter hohe Objekt Lilienthal mit ca. 13.000 m² Bürofläche [wir berichteten].