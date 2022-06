G&B gründet Abteilung Wohnen-Investment in Berlin

Zum 1. Juli 2022 nimmt die Abteilung Wohnen-Investment bei Grossmann & Berger in Berlin ihre Tätigkeit auf. Den Aufbau übernehmen als Teamleiter Raschid Achmedow und als Immobilienberater Tom Kirsche, die beide neu in das Unternehmen eintreten.

„Wie in Hamburg fragen auch unsere Berliner Kunden verstärkt nach attraktiven Anlagen in vermietete Wohn- und Geschäftshäuser“, führt Sprecher der Geschäftsführung Andreas Rehberg aus. „Um Eigentümer und Kaufinteressenten optimal beraten und beim An- und Verkauf begleiten zu können, brauchen wir Experten direkt vor Ort. Aus diesem Grund ergänzen wir unser Dienstleistungsspektrum in Berlin um die Vermittlung von Wohn-Investments“, ergänzt Geschäftsführer Holger Michaelis.



Seit 2012 ist Grossmann & Berger am Standort Berlin im Bereich gewerbliche Immobilieninvestments sowie in der Vermarktung von Neubau-Eigentums- und Mietwohnungen tätig [wir berichteten]. Über die Tochtergesellschaft Reese Immobilien Consulting bietet das Unternehmen in der Bundeshauptstadt seit mehr als 20 Jahren zudem die Eigentümervertretung und Vermietungskoordination gewerblicher Flächen an.