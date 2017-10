Gazeley übergibt in Winsen an Amazon

Gazeley hat das neue Amazon-Distributionszentrum mit einer Gesamtfläche von 130.000 m² im Winsener Gewerbegebiet Luhdorf fertiggestellt. Dank der guten Anbindung zum Hamburger Hafen und Flughafen sowie den norddeutschen Ballungsräumen Bremen, Hannover, Hamburg und Wolfsburg erfüllt es laut des Projektentwicklers „punktgenau“ die Anforderungen des Technologiekonzerns nach einem Zentrum in der Nähe wichtiger Metropolregionen. Und derzeit läuft der Jobmotor vor Ort schon auf Hochtouren, denn die offizielle Eröffnung des Standorts soll in Kürze erfolgen. Wie Norbert Brandau, Chef des Logistikzentrums gegenüber dem Abendblatt erklärte, wurden bereits 140 Mitarbeiter fest angestellt, bis Ende 2018 sollen es über 1.700 sein. „In Bad Hersfeld haben wir mit 300 Mitarbeitern begonnen. Heute sind es mehr als 3000. Davon sind 80 Prozent unbefristet angestellt“, so der Manager gegenüber der Zeitung.

.

Das neue Gebäude ist mit einer Vielzahl von innovativen Funktionen und Technologien ausgestattet. Dazu zählt unter anderem eine virtuelle Brandwand, die aus einer hohen Zahl an Sprinkleranlagen besteht, und Raum für eine reibungslose Implementierung der Fließbänder und Robotik-Systeme gewährleistet. LED-Leuchten sorgen darüber hinaus für einen niedrigen Energieverbrauch und optimieren so die Betriebskosten.



Gazeley konnte den Gebäudebau auf dem 13 Hektar großen Gelände planmäßig fertigstellen. Die erste Bauphase wurde im November 2016 innerhalb von nur sechs Monaten abgeschlossen, während die zweite Phase jetzt im September 2017 zu Ende gebracht wurde, so wie vom Kunden gewünscht.



„Wir haben dieses hochmoderne E-Commerce-Distributionszentrum innerhalb von nur sechs Monaten nach dem Bauentscheid unseres Kunden fertiggestellt. Diese Fähigkeit unterstreicht erneut unsere Stärke, maßgeschneiderte Lösungen schnell und flexibel für unsere Kunden umsetzen zu können“, kommentiert Ingo Steves, Managing Director für Nordeuropa, Gazeley, die Fertigstellung. „Das Distributionszentrum zeichnet sich nicht nur durch die hervorragende Verkehrsanbindung zu wichtigen Städten aus, sondern auch durch das nachhaltige Konzept, das nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert ist.“