Gazeley: Marie Luise von Knobloch-Keil neuer Asset Management Director, Nordeuropa

Marie Luise von Knobloch-Keil

Gazeley hat Marie Luise von Knobloch-Keil zum Asset Management Director für die Region Nordeuropa berufen. In dieser Position übernimmt die Immobilienexpertin die Steuerung des Portfolios in Deutschland und den Niederlanden. Sie wird direkt an Ingo Steves, Managing Director, Nordeuropa, Gazeley, berichten und am Standort München ihren Sitz haben.

Marie Luise von Knobloch-Keil bringt mehr als 13 Jahre Berufserfahrung aus der Immobilienbranche mit. Vor ihrem Einstieg bei Gazeley war sie neun Jahre Senior Asset Manager bei der GLL Real Estate Partners GmbH in München mit den Tätigkeitsschwerpunkten Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Ungarn und der Tschechischen Republik sowie Fachmarkt­zentren in Deutschland. Zuvor war sie vier Jahre Leasing Manager bei der ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG.