Gateway verkauft Bestandsportfolio für 242 Mio. Euro

Die Gateway Real Estate AG treibt ihren strategischen Umbau weiter voran und hat in diesem Zuge ein Bestandsportfolio bestehend aus 21 Gewerbe- und Einzelhandelsliegenschaften am Markt für rund 242 Mio. Euro platzieren können. Käufer des Portfolios ist ein Spezialfonds deutscher Versorgungswerke. Alle Objekte befinden sich laut des Verkäufers in guten Innenstadtlagen.

„Der Verkauf dieses Bestandsimmobilien-Portfolios ist Teil unserer strategischen Fokussierung auf die Projektentwicklung von Büroimmobilien und innerstädtischen Geschäftshäusern. Mit dem Erlös aus dem Verkauf können wir dieses Wachstum gezielt fortsetzen“, erläutert Manfred Hillenbrand, Vorstandsvorsitzender der Gateway Real Estate, die Transaktion.