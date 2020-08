Gateway und Townscape starten mit Bau des Bürohauses Scale in Berlin

Gateway Real Estate und Townscape haben mit dem Bau eines neuen Bürohauses mit 25.000 m² BGF in Berlin begonnen. Das „Scale“ getaufte Projekt befindet sich in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg an der Grenze zum Stadtbezirk Friedrichshain. Die Fertigstellung des Landmark-Projekts mit modernen Flächen für flexible Bürokonzepte, Gewerbe und Coworking ist für das erste Quartal 2022 geplant.

.