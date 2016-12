Gateway Real Estate kauft Nordsee-Passage Wilhelmshaven

Die Gateway Real Estate AG hat heute das Einkaufszentrum „Nordsee-Passage Wilhelmshaven" erworben. Durch den Erwerb erhöht sich die vermietbare Fläche im Bestandsportfolio des Immobilienunternehmens an Büro- und Gewerbeimmobilien auf rund 200.000 m². Tobias Meibom, Vorstand, sieht die Gesellschaft nach den Akquisitionen in 2016 auch für weiteres deutliches Wachstum in 2017 sehr gut positioniert. Die Immobilie gehörte bis Ende 2014 zum Bestand der britischen Treveria, die dann im Rahmen eines großen Portfolio-Deals mit 127 Immobilien den Eigentümer wechselten und an ein Konsortium von CR gingen [Gesamtinvestor für Treveria Silo E Portfolio gefunden].

Die Nordsee-Passage Wilhelmshaven stellt mit ihrer Zentrumslage und dem integrierten Hauptbahnhof der Stadt, sowie ihrer Nähe zum Südstrand den Publikumsmagnet der Region dar. Das Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße 10 hat eine vermietbare Fläche von rund 28.000 m². Eine ausgewogene Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie sowie die direkte Anbindung an die Fußgängerzone ziehen täglich bis zu 40.000 Besucher aus den unterschiedlichsten Käufergruppen an.



Zuletzt erhöhten die Ansiedlung des Vollsortimenters „Combi„ sowie der Handelskette TK Maxx in 2016 die Attraktivität des Standorts, beide sind deutliche Frequenzbringer. „Die Nordsee-Passage weist zudem noch Entwicklungspotential auf", so Manfred Hillenbrand, Vorstand der Gateway Real Estate AG, welches nach Abwicklung der Transaktion zügig und professionell ausgeschöpft werden soll.